Scontro tra due auto sulla ex 470

Traffico in tilt verso la Val Brembana Scontro tra due auto intorno alle 17.45 sulla ex statale 470 a Villa d’Almè prima della frazione di Campana: sul posto sono in azione i soccorsi.

Traffico bloccato sulla ex statale 470 per un incidente stradale tra due auto avvenuto intorno alle 17.45 di venerdì 1 giugno a Villa d’Almè, frazione Campana. L’impatto è avvenuto poco prima di Botta di Sedrina. Sul posto tre ambulanze per soccorrere cinque persone coinvolte nello scontro, tra cui tre ventenni. Lunghe code in entrambe le direzioni sulla Villa d’Almè - Dalmine. Traffico in tilt verso la Val Brembana da Ponteranica, Valbrembo/Mozzo fino a Zogno. Dalle prime informazioni le persone coinvolte non dovrebbero essere in gravi condizioni.

