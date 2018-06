Si perde e chiede aiuto via Facebook

Recuperata 39enne con l’elicottero Una 39enne si è persa sul Cancervo a San Giovanni Bianco: la richiesta di aiuto via Facebook. Poi l’intervento dell’elisoccorso.

Attimi di apprensione nel pomeriggio di sabato 23 giugno per una 39enne di Palazzago che si è persa in montagna, sul Cancervo, tra San Giovanni Bianco e Taleggio. La richiesta di aiuto? Direttamente sui social, in particolare sulla pagina Facebook Orobie Trekking («Aiutatemi! Mi sono persa sul sentiero che da Cantiglio scende a Pianca. Non so più come muovermi! Aiutatemi!»). Fortunatamente qualcuno (lei o chi per lei) deve aver anche contattato il numero unico di emergenza, perché poi la centrale Soreu alpina ha inviato in posto anche i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino con la squadra locale. La centrale dei Vigili del fuoco ha attivato anche Drago 82, l’elicottero in loro dotazione, che è decollato da Varese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA