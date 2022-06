Sorpreso dal temporale, si perde sul Pizzo dei Tre Signori: escursionista ritrovato nella notte

Ritrovato illeso nella tarda serata di domenica 26 giugno un escursionista di Biassono (Monza-Brianza) disperso nella giornata di ieri a Valtorta. Con alcuni amici era salito al Pizzo Tre Signori e mentre stavano scendendo l’uomo si è staccato dal gruppo: a un certo punto però ha perso l’orientamento. Non era possibile contattarlo attraverso il telefono perché in quella zona non c’è copertura. I compagni si sono allarmati e allora hanno chiesto aiuto.