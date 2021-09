Si ribalta un’auto a Sedrina: lunghe code da e per la Val Brembana L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di martedì 28 settembre causando forti rallentamenti.

Un’auto si è ribaltata a Sedrina creando lunghe code da e per la Valle Brembana: l’incidente è avvenuto intorno alle 11 in località Lisso. Ancora da accertare le cause del ribaltamento: al momento sembrerebbero non esserci altre auto coinvolte e nessun ferito. Si segnalano però rallentamenti da Zogno e da Villa d’Almè. Articolo in aggiornamento.

