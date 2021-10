Si sente male nella baita, grave un 84enne di Valtorta Malore per un 84enne di Valtorta nel pomeriggio di giovedì 14 ottobre.

Dalle prime informazioni l’anziano si sarebbe sentito male: a trovarlo, in stato di incoscienza, sarebbero stati i parenti che hanno subito allertato i soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 18 di giovedì 14 ottobre: sul posto un’ambulanza e l’elicottero del 118 decollato da Como. L’uomo, di Valtorta, è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.

