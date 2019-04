Smottamento a Gerosa

Chiusa la provinciale da Brembilla È momentaneamente chiusa la strada provinciale che da Brembilla porta a Gerosa (in territorio del comune di Val Brembilla), a seguito di una frana all’altezza del bivio per la località Bologna.

Sul posto gli uomini della Provincia, per competenza, vigili del fuoco e amministratori comunali. Al momento si sta valutando l’entità dello smottamento per capire se la strada potrà essere riaperta. La provinciale 24 collega Brembilla con Gerosa e da qui in Valle Taleggio, al momento, però raggiungibile solo passando da Sottochiesa e dal ponte Bailey. Anche il collegamento Blello-Gerosa è chiuso causa frana scesa nei giorni scorsi.

