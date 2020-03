Sorisole, nel garage di casa nasconde anfetamina e hashish, arrestato 20enne Un 20enne di Capriate San Gervasio è stato arrestato lunedì a Sorisole dai carabinieri di Villa d’Almè perchè nascondeva nel garage di casa oltre 100 grammi di anfetamina e 30 di hashish

Un 20enne di Capriate San Gervasio è stato arrestato lunedì a Sorisole dai carabinieri di Villa d’Almè perchè nascondeva nel garage di casa oltre 100 grammi di anfetamina e 30 di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, oltre a tutto il materiale per il confezionamento e 600 euro in contanti. L’anfetamina è un potente stupefacente chimico : si compra in cristalli, poi di solito si scioglie in acqua e si beve, alcuni preferiscono fumarla. E’ sempre più utilizzata tra i giovani che frequentano discoteche e locali notturni e per questo è detta la «droga dello sballo».

Il giovane, dopo essere stato arrestato, è stato portato nel carcere di via Gleno dove si trova in attesa dell’interrogatorio di convalida da parte del gip.

