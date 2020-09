Temporale, 2 mucche fuggono nei boschi

Una muore, l’altra in salvo con l’elicottero Nella mattinata del 1° settembre, a Oltre il Colle, i vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero di due mucche con un elicottero da Bologna in grado di trasportare grandi pesi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e l’elicottero dei vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti verso mezzogiorno di martedì 1° settembre a Oltre il Colle in via Capriana per il recupero di due mucche, di cui una già morta. Le due mucche, spaventate da uno dei temporali che si sono abbattuti sulla provincia nelle scorse ore, erano fuggite nei boschi sopra Zorzone, restando bloccate in una zona impervia. Una di loro non ce l’ha fatta, mentre l’altra è stata trovata ancora viva. Per il recupero è stato necessario l’intervento di un apposito elicottero, in dotazione ai vigili del fuoco di Bologna, che è in grado di trasportare grandi pesi. Ecco alcune immagini delle operazioni.

L’elicottero dei vigili del fuoco di Bologna

La mucca sopravvissuta

Una fase dell’intervento

© RIPRODUZIONE RISERVATA