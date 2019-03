Tifosi viola sulla tomba di Astori

Lunedì alle 8 Messa a San Pellegrino La giornata del ricordo di Davide Astori alla vigilia del 1° anniversario della sua scomparsa è cominciata già prima di Atalanta-Fiorentina in programma alle 18 a Bergamo.

Tanti tifosi viola al seguito della squadra, molti con indosso una maglia viola e la scritta «Astori 13 ciao capitano» hanno voluto partire prima per poter recarsi al cimitero di San Pellegrino Terme dove riposa il capitano.

Lì hanno depositato mazzi di fiori, corone, sciarpe, rimanendo per alcuni minuti in raccoglimento, tra lacrime e commozione. Sarà così anche lunedì mattina quando a salutare Davide andranno Stefano Pioli, i compagni di squadra e alcuni dirigenti: dopo la gara inizialmente in programma proprio lunedì ad un anno esatto dalla scomparsa del capitano (il club viola però a suo tempo ha chiesto e ottenuto di anticiparla), tutta la Fiorentina si tratterrà a Bergamo per poi raggiungere la mattina San Pellegrino dove, nella chiesa parrocchiale, si terrà alle 8 la messa voluta dalla famiglia di Astori: papà Renato, mamma Anna, i fratelli Marco e Bruno, la compagna del giocatore Francesca che lo rese padre tre anni fa di Vittoria.

Sarà un momento intimo e privato. Ad officiare la funzione religiosa don Gianluca Brescianini: «Sarà una cerimonia semplice e raccolta, l’occasione per dire che non si chiude una pagina bensì se ne è aperta un’altra» ha dichiarato alle telecamere di Rai Toscana. Non saranno presenti Diego e Andrea Della Valle impegnati per lavoro negli Stati Uniti: i proprietari viola presenzieranno alla Messa in programma a Firenze, nella Basilica di San Lorenzo, il prossimo 12 marzo alla 18. Una cerimonia aperta a tutta la città. Intanto già domenica alle finestre e sui terrazzi di molte case del capoluogo toscano sono apparse bandiere viola con la scritta «Astori 13», le stesse che hanno sventolato a migliaia mercoledì scorso al Franchi durante la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta.

