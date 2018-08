Tragico incidente nella notte a Sedrina

Auto contro tir, muore 26ennne Lo scontro con un mezzo pesante nella notte tra sabato e domenica attorno all’una sulla statale 470.

Il luogo del tragico impatto di Sedrina

Un tragico incidente è avvenuto nella notte in Val Brembana sulla ex statale 470 a Sedrina (foto). Un’auto guidata da un 26enne milanese si è scontrata con un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.



Ferito lievemente anche il 43enne alla guida del tir, che è stato trasportato in ospedale a Ponte San Pietro. Seguono aggiornamenti.

