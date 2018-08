Trattorino tamponato da un furgone

Roncola, grave una 19enne La ragazza scaraventata nel prato, schiacciata da una cisterna. Stava riempiendo i bidoni del latte.

Una ragazza di 19 anni di Roncola è rimasta ferita in modo grave in un incidente avvenuto poco dopo le 20,30 di giovedì 30 agosto, sulla provinciale che dal paese porta a Costa Imagna. Insieme alla sorella e ai genitori, titolari dell’ azienda agricola «Rota Giacomo» di Roncola, stava mungendo le mucche nel prato sottostante mentre il trattorino con rimorchio era fermo sul ciglio della strada, parcheggiato a fianco del guardrail. Man mano che i secchi di latte venivano riempiti, gli agricoltori li portavano sul rimorchio del trattore per versarne il contenuto nei bidoni.

Proprio mentre la ragazza aveva appena riempito un bidone e stava per mettere il coperchio, un furgone Fiat Scudo condotto dal parroco di Roncola e Costa Imagna, che viaggiava in direzione di Costa, ha tamponato il trattore per cause ancora tutte da accertare. Nell’ urto tra i due mezzi la ragazza è stata scaraventata nel prato per qualche metro e una cisterna d’ acqua vuota che si trovava sul trattore, del peso di circa 70 chili, le è finita addosso schiacciandola. Una volta stabilizzata è stata trasportata in codice rosso con l’ ambulanza di Villa d’ Almè all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e sottoposta a tutti gli accertamenti. Le sue condizioni sono gravi: è in prognosi riservata.

