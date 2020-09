Un 59enne esce di casa e non rientra Appello a Zogno per ritrovarlo

Un 59enne esce di casa e non rientra

Nuovo appello per trovare un 59enne di Zogno che si è allontanato a piedi da casa in via Locatelli in direzione Sedrina intorno alle 13 di sabato 12 settembre e non ha più fatto ritorno. L’uomo aveva con sè il portafogli ma ha lasciato a casa il cellulare e l’auto. Indossa jeans e maglietta blu, chi l’avesse visto è pregato di avvisare i Carabinieri di Zogno.

