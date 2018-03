Val Brembilla, fuori strada con l’auto

Soccorsi in azione per un 75enne L’incidente è avvenuto in via Cadamone in Val Brembilla intorno a mezzogiorno del 2 marzo: ancora da chiarire le cause.

Un auto questa mattina, venerdì 2 marzo, è finita fuori strada mentre transitava sulla via Cadamone a Val Brembilla. L’incidente è avvenuto alle ore 12.15 circa. Al momento non ci sono informazioni dettagliate. Risulterebbe coinvolta una sola persona, di cui però non si conoscono al momento le generalità, di 75 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Allertati anche i Carabinieri di Zogno e del Comando provinciale di Bergamo.

