Valle Brembana e i servizi che non ci sono

San Pellegrino senza marche da bollo Senza marche da bollo. Non sarà certo il problema principale per la montagna, di fronte a scuole che chiudono, una viabilità disastrata, il lavoro che manca e altri servizi che vengono meno. Ma resta pur sempre un segnale delle piccole-grandi difficoltà che deve affrontare chi vive nelle valli.

Qui, peraltro, si parla di San Pellegrino, capitale turistica della Valle Brembana, quasi 5.000 residenti. «Da circa due mesi– scrive in una nota inviata ai monopoli di Stato e al ministero dello Sviluppo economico – in paese non è possibile acquistare marche da bollo perché nessuna rivendita ne ha la disponibilità. Per l’acquisto i cittadini di San Pellegrino sono così costretti a recarsi nei Comuni confinanti di San Giovanni Bianco e Zogno con i gravi e inaccettabili disagi che ne conseguono».

