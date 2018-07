Venerdì la spettacolare eclissi di luna

A San Tomé tutti con gli occhi al cielo Venerdì 27 luglio dalle 21 la Pro Loco Almenno San Bartomeo ho organizzato un’osservazione pubblica dell’eclisse totale di luna nei campi di San Tomé ad Almenno San Bartolomeo, con gli strumenti messi a disposizione del pubblico dai soci del GABB, Gruppo Astrologi Bassa Bergamasca.

I partecipanti possono portate un plaid o coperta per sedersi nell’erba ammirando la luna. Fondamentale avere una torcia perché non c’è illuminazione lungo il sentiero dell’agro e ovviamente un cannocchiale, così oltre ad usare i telescopi presenti si pul vedere meglio il fenomeno autonomamente

INFO

Il parcheggio di San Tomé sarà chiuso, utilizzare i parcheggi del Centro Commerciale Conad o i parcheggi di Via della Regina: alle 21 una guida si farà trovare al parcheggio del Centro commerciale Conad per accompagnarvi a piedi a San Tomé lungo sentiero dell’Agro (10 minuti di cammino in pianura).

È vietato portare nel prato bottiglie di vetro o qualsiasi oggetto di vetro

In caso di persone disabili interessate avvisare al 335/5200507

L’evento gratuito ma previa iscrizione tramite invio di mail a prolocoalmennosb@gmail.com con nomi dei partecipanti.

