Villa d’Almè, incidente tra auto e tir

Traffico bloccato da e per la Val Brembana Lo scontro si è verificato alle 15.30 in via Casino Basso sulla statale 470.

Un camion si è scontrato con un’auto a Villa d’Almè. L’incidente sta causando diversi disagi sulla statale 470 della Valle Brembana con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Ferita due persone tra cui una donna di 54 anni che era al volante dell’auto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

La strada è stata chiusa per quasi un’ora poi verso le 16.30 è stata riaperta a senso unico alternato.

