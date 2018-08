Vita da alpini per 77 ragazzini

Niente cellulare, ma che bello Tre giorni intensi da vivere come alpini. Questa la proposta accolta da 77 giovani tra i 10 e 15 anni (tra cui 19 ragazze) che, in occasione della 35a Adunata sezionale dell’Ana che si terrà a Sant’Omobono Terme, parteciperanno al campo scuola, già allestito nei giorni scorsi in area Mager.

«L’adunata è l’evento annuale più importante per la sezione – commenta Matteo Brumana, che con Alessandro Biza è responsabile del campo, organizzato dal nucleo sportivo della sezione Ana-Unuci –. Una manifestazione in cui vogliamo coinvolgere le giovani generazioni, a cui crediamo valga la pena trasmettere i nostri valori». A partire da oggi tre giorni senza cellulare (se non per scattare qualche foto), sveglia alle sette e regole belle chiare.

