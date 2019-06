Zogno piange l'appuntato Anzini

Domani avrebbe compiuto 42 anni La comunità si stringe attorno ai famigliari del militare travolto e ucciso a Terno, alle 11,30 in chiesa la benedizione della salma e alle 18 una messa in suffragio. Il cordoglio della Croce rossa di San Pellegrino, dove faceva volontariato.

Zogno si stringe intorno ai famigliari dell’appuntato scelto Emanuele Anzini, 41 anni (ne avrebbe compiuti 42 domani, martedì 18 giugno), il militare del Radiomobile della cittadina brembana travolto e ucciso ieri notte a Terno d’Isola a un posto di controllo da un’auto il cui conducente è stato arrestato per omicidio stradale. Alle 11,30 in chiesa la benedizione della salma; nel pomeriggio, alle 18, una Messa in suffragio. Anzini era molto conosciuto in valle, non solo per la professione che svolgeva: era anche impegnato come volontario nella Croce rossa di San Pellegrino.

I messaggi di cordoglio

«Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico episodio di Terno d’Isola, nella Bergamasca, dove è rimasto ucciso l’appuntato dei carabinieri del Nucleo radiomobile Emanuele Anzini, originario di Sulmona. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere la mia solidale vicinanza all’Arma e la commossa partecipazione ai famigliari dell’appuntato Anzini», ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

«Oggi purtroppo piangiamo un servitore dello Stato, un servitore di tutti noi, ammazzato mentre faceva il suo dovere garantendo la nostra sicurezza – ha commentato il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli –. Esprimo il mio dolore per l’uccisione in provincia di Bergamo del carabiniere Emanuele Anzini e il mio cordoglio alla sua famiglia, alla moglie e alla figlia, e all’Arma dei carabinieri, travolto da un automobilista in stato di ebbrezza cui era già stata ritirata un anno fa la patente per lo stesso motivo. Oggi è il giorno del dolore e non delle polemiche, ma riflettiamo tutti sulle conseguenze tragiche di chi si mette al volante sotto effetto di alcool o stupefacenti».

«Profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza ai familiari dell’appuntato scelto dei carabinieri Emanuele Anzini che, nell’adempimento del proprio dovere, la scorsa notte è stato travolto e ucciso a un posto di controllo in provincia di Bergamo. Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un altro straordinario ragazzo della grande famiglia dell’Arma. In questo triste giorno, il mio messaggio giunga anche al comandante generale, Giovanni Nistri, e a tutte le donne e agli uomini dell’Arma che ogni giorno silenziosamente sono impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini», è il messaggio del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo.

«Esprimo il cordoglio della Regione Lombardia e dei suoi cittadini per la tragedia che ha colpito l’Arma dei carabinieri. Siamo vicini ai famigliari e alle persone care a Emanuele Anzini, che ci ha lasciati mentre prestava servizio nella nostra regione a tutela della sicurezza e del rispetto della legalità»: così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana esprime, a nome dell’intera Giunta della Lombardia, il cordoglio per la tragica morte dell’appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno. «Un sacrificio grande che ci commuove, ma che fa anche crescere in noi la rabbia per il disprezzo che certe persone hanno verso il prossimo e per il mancato rispetto delle regole. Il nostro pensiero più grande va alla figlia: ci stringiamo a lei con una preghiera e tanto affetto».

