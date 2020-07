Bolgare, tragico schianto sul provinciale

Muore un 60enne di Brusaporto - Foto Frontale tra una Opel Corsa e un mezzo pesante sulla strada provinciale 91 della Val Calepio.

Un 60enne di Brusaporto ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 16 luglio a Bolgare, sulla strada provinciale 91 della Val Calepio. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in seguito all’impatto tra l’auto guidata dall’uomo, una Opel Corsa, con un mezzo pesante. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco di Bergamo oltre all’Elisoccorso da Bergamo e a un’ambulanza da Seriate ma per il conducente della vettura non c’è stato nulla da fare: nell’impatto è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto.

La Polizia stradale di Bergamo si è occupata dei rilievi del caso. Da una prima ricostruzione dell’incidente pare che la vettura viaggiasse in direzione Bagnatica e il tir in senso opposto: l’auto, per ragioni ancora da accertare avrebbe invaso la corsia opposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA