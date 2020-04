Calcinate, colonna di fumo da un’azienda

Brucia capannone di rifiuti industriali -Foto Verso le 16 di mercoledì 15 aprile la chiamata ai Vigili del fuoco. Si è alzata una densa colonna di fumo nero dalla zona industriale tra Calcinate e Telgate.

DueAps e due autobotti del distaccamento dei Vigili del fuoco di Dalmine e di Romano di Lombardia più un autoscala dei volontari di Gazzaniga sono intervenuti verso le 16 a Calcinate per un incendio che è scoppiato all’interno di un capannone di deposito di rifiuti industriali Ser.eco SRL. Le cause sono ancora da stabilire, così come i danni. Non ci sono feriti.

