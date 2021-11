Castelli Calepio, Rovetta e Gandino: lavori alla rete idrica, stop temporanei al servizio Uniacque comunica che a partire da domenica 28 novembre si renderanno necessarie sospensioni nell’erogazione del servizio idrico. Ecco tutti gli interventi, gli orari e le vie interessate.

Uniacque comunica che a partire da domenica 28 novembre si renderanno necessarie sospensioni nell’erogazione del servizio idrico in alcuni comuni del territorio.

CASTELLI CALEPIO

L’intervento di manutenzione in programma domenica 28 novembre sulla rete acquedotto richiederà la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua dalle ore 22:00 alle ore 01:30 salvo imprevisti e comunque fino a fine lavori.

Le vie interessate dalla sospensione sono le seguenti: via dei Mille, Piave, Marini, Castellini, B. Asilo, vicolo Roncalli, Valleverde, p.za Sora, vicolo Ferrari, Battisti, vicolo F.lli Manenti, p.za Vittorio Veneto, Vicolo Pagani, Sagrato San Pietro, L. da Vinci.

ROVETTA

L’intervento, previsto per martedì 30 novembre sulla rete idrica, richiederà la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua dalle ore 09:00 alle ore 12:00 salvo imprevisti e comunque fino a fine lavori.

Le vie interessate dalla sospensione sono le seguenti: Via Quarenghi – Brescia - Dei Savoldelli – Campagnola – Vogno – Pradei – Santuario – Provinciale – Columbera –Stalet – Chiesa – Santuario – Maninetti - E. Montale - S. Capitanio - Don Arrigoni - Don Tomasoni – Risorgimento - P.zza Castello – Foppe.

GANDINO

Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento del serbatoio Silvio Pellico in Comune di Gandino che sostituirà il vecchio serbatoio denominato Cisternone in via Diaz.

Le opere realizzate consentiranno di evitare interruzioni del servizio in occasione di operazioni di manutenzione e di garantire un adeguato accumulo dell’acqua proveniente dalla sorgente Concossola per far fronte alle esigenze di consumo del territorio comunale di Gandino.

Al fine di mettere in esercizio le nuove opere, è programmata una sospensione del servizio di erogazione dell’acqua nel comune di Gandino mercoledì 1 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00, salvo imprevisti e comunque fino alla fine dei lavori, che comporterà l’interruzione del servizio nelle vie seguenti: Diaz – San Pietro - Simonini - Bonazzi - Mazzini - delle Baracche – Lupi Toscana - Quaranta - Alighieri - Rudelli - Crispi - Garibaldi - Noris - Locatelli - Loverini - Suffrragio - V.Veneto - XXV Aprile - Forzenigo - Pellico - Maroncelli - Alpini - Pino di sopra - Ongaro - Calvi – De Novellis – della Madonna - Sotto gli orti - De Ocha - Moi - Pascoli - Leopardi - Ruviali - B.Colleoni - Tinella.

Possibili disservizi potranno verificarsi nelle mattinate di martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre su tutto il territorio Comunale di Gandino: «I nostri tecnici – spiega Uniacque in una nota – saranno presenti in loco per darne eventualmente comunicazione e risolvere nel più breve tempo possibile eventuali problematiche. L’intervento potrà essere rimandato alla giornata successiva in caso di maltempo».

Per eventuali informazioni e approfondimenti è possibile contattare Uniacque attraverso il numero verde 800269595.

