Chiuduno e Antegnate, vaccini per 2.500

A Valgoglio al via lo screening su studenti Nel weekend è entrata a regime la macchina per la somministrazione dei vaccini anti Covid a Chiuduno e Antegnate.

Un weekend intenso di lavoro per gli operatori sanitari della Ats di Bergamo e delle Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest che sotto la guida di Regione Lombardia hanno avviato il battesimo di fuoco nei due hub di Antegnate e Chiuduno, somministrando circa 2.500 vaccinazioni tra sabato 27 e domenica 28 febbraio. Oltre alla già prevista campagna vaccinale per gli over 80, è stata avviata quella dei cittadini tra i 60 e i 79 anni residenti nei quindici comuni della Bergamasca, individuati per creare una cintura sanitaria e contrastare l’espansione del coronavirus nei territori limitrofi alla provincia di Brescia.

La macchina organizzativa dei due hub individuati nel territorio bergamasco, ad Antegnate - presso il centro commerciale «Shopping Center» - ed a Chiuduno, presso il polo fieristico, si è messa subito in moto e ha pianificato le somministrazioni nel fine settimana.

«Entrambi i poli hanno dimostrato ampie potenzialità organizzative, in vista dell’imminente campagna vaccinale massiva – sottolinea Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo –.Non sono mancati alcuni contrattempi in fase di prenotazione – precisa –, che ci hanno permesso di capire le criticità del sistema ed eliminarle per quando i numeri saranno molto più alti, ma il risultato della prima giornata è positivo».

«È stato un primo test di aumento significativo di vaccinazioni in un singolo centro, in vista della fase 2, ringrazio tutti per la efficace partecipazione a questa giornata speciale che replichiamo domani», dichiara Peter Assembergs, direttore generale della Asst Bergamo Ovest.

L’attività vaccinale prosegue ininterrottamente e oltre che nei due hub di Antegnate e Chiuduno, lunedì 1 marzo l’Asst PG23 somministrerà oltre 500 dosi per cittadini over 80 presso il punto vaccinale della fiera di Bergamo (350) e nel comune di S.Omobono Imagna (150).

«Siamo impegnati quotidianamente sia sul fronte delle vaccinazioni che su quello dell’assistenza: la straordinaria macchina organizzativa si sta affinando, un grazie agli operatori che da domani garantiranno anche l’apertura pomeridiana presso il centro vaccinale di Chiuduno, per conseguire con un grande lavoro di squadra i target delineati dalla Regione», ricorda Francesco Locati, direttore generale della Asst Bergamo Est.

L’Ats di Bergamo è nel frattempo impegnata anche su un altro fronte, in alta Valle Seriana, dove, a seguito dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il comune di Valgoglio è da oggi inserito in «fascia rossa». L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo nel fine settimana ha avviato la campagna di screening, iniziando dalla popolazione scolastica, con i primi 60 tamponi, come condiviso con l’amministrazione comunale e di ambito territoriale.

«Un doveroso ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari volontari, ai dipendenti del servizio sanitario regionale e ai medici di medicina generale e a quelli delle Usca territoriali, che si sono resi disponibili per la realizzazione di questo immenso lavoro che, grazie a loro, sta avendo un enorme successo», dichiara infine il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi.

