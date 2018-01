Costa di Mezzate, cade da un trabattello

Grave un 45enne di Seriate L’uomo è precipitato da 5 metri d’altezza ed è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo, con l’elicottero del 118.

Grave infortunio sul lavoro a Costa di Mezzate. Intorno alle 15.30 di lunedì 8 gennaio, in via Dei Livelli di Sopra, un uomo è caduto da cinque metri. L’incidente presso la ditta Starline: l’uomo, originario di Seriate e di 45 anni, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bergamo con l’elicottero del 118. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul luogo dell’infortunio anche i carabinieri di Calcinate e i tecnici dell’Ats.

L’uomo stava dipingendo il capannone dell’azienda e si trovava su di un trabattello. Dalle prime informazioni pare che un collega da terra abbia spostato il trabattello: il 45enne avrebbe perso l’equilibrio precipitando da circa 5 metri. L’uomo ha così riportato un grave trauma cranico: è stato intubato dal personale medico del 118 e trasportato in ospedale.

«I trabattelli vanno movimentati senza che nessuno sia a bordo proprio per evitare queste gravi cadute dall’alto o addirittura il rovesciamento dell’attrezzatura o anche l’urto del lavoratore contro sporgenze del soffitto o altre strutture sporgenti/appese in alto - commenta l’accaduto Sergio Piazzolla, medico e responsabile dell’area igiene e sicurezza del lavoro dell’Ats Bergamo -. La caduta dall’alto resta una delle cause più frequenti di infortuni gravi».

