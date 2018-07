Fiamme in ditta a Telgate

Operaio ustionato al volto Incendio nel tardo pomeriggio alla Ril Metal Srl, azienda che produce accessori e si occupa di pressofusione di zama, una lega a base di zinco, nella zona industriale di Telgate.

Il bilancio è di un lavoratore ustionato e un macchinario rimasto completamente carbonizzato. Il ferito è un 25enne portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le medicazioni. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Le ustioni riportate hanno interessato un braccio e il volto. Le fiamme si sono scatenate pochi minuti dopo le 18 in via Del Lavoro. Stando alla ricostruzione, due operai si stavano occupando della manutenzione di un macchinario per lo stampaggio.

