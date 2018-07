L’auto che ha preso fuoco in A4 a Grumello (Foto by San Marco)

Grumello, auto in fiamme in A4

Code e rallentamenti verso Brescia Un’incendio con una colonna di fumo densa si è verificato venerdì 13 luglio in A4, creando disagi alla circolazione.

L’autista non ha subito conseguenze ma l’incendio della sua auto ha causato code e rallentamenti in A4 alle 9.45 di venerdì 13 luglio. Come si vede nell’immagine, l’incendio , sviluppatosi dal motore dell’auto, ha creato una fitta coltre di fumo che si è propagata per diverse centinaia di metri causando scarsa visibilità. Inevitabili rallentamenti sull’A4 all’altezza di Grumello in direzione Brescia per circa mezz’ora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

