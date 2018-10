Incidente a Ranzanico

Lunghe code sulla statale 42 Due auto si sono scontrate sulla statale 42, nel territorio di Ranzanico, di fronte al ristorante «Dei pescatori». Lunghe colonne.

L’incidente in via Nazionale, poco prima delle 17. Due le auto che sono coinvolte nello schianto, due i feriti fortunatamente non in gravi condizioni. L’incidente ha però causato lunghe code in entrambe le direzioni. Il traffico è ancora rallentato e si viaggia a passo d’uomo.

