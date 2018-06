Schianto in moto a Grumello del Monte

Grave un 31enne: elisoccorso in azione Schianto in moto a Grumello del Monte domenica 17 giugno intorno alle 18.30: un motociclista è finito fuori strada al rondò di via Lega Lombarda.

Schianto in moto alla rotonda di via Lega Lombarda a Grumello del Monte intorno alle 18.30 di domenica 17 giugno. Sul posto è giunto l’elisoccorso, l’auto medica e due ambulanze del 118 : sarebbe in gravi condizione il giovane centauro di 31 anni. Forze dell’ordine e la vigilanza in azione per regolare il traffico: la rotonda si trova infatti nei pressi dell’uscita dell’autostrada A4. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo della motocicletta e sia finito fuori strada.

