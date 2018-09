Scoperto un furbetto dell’immondizia

A Trescore decisive le telecamere A Trescore Balneario il Comune ha scoperto un cittadino che abbandonava i rifiuti a bordo strada. Decisive le telecamere, che hanno ripreso «l’abbandonatore seriale».

L’auto di ferma, l’uomo scende con un sacchetto in mano, si guarda attorno e getta i rifiuti a bordo della strada. Una scena che si è ripetuta molte volte negli ultimi mesi a Trescore Balneario. Fino a quando la sequenza è stata registrata da una telecamera posizionata nel punto preferito dall’abbandonatore seriale. Insieme al gesto incivile l’occhio elettronico ha catturato anche la targa dell’auto. Il Comune è riuscito così a risalire al responsabile, che verrà convocato nei prossimi giorni dalla Polizia locale. Molte amministrazioni hanno deciso di dotarsi di questo strumento per eliminare il problema dei rifiuti abbandonati in strada. Un metodo infallibile, almeno secondo la cronaca degli ultimi mesi in provincia di Bergamo, dove sono stati pizzicati molti furbetti dell’immondizia.

