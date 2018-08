A 9 anni si perde sulla ciclovia ad Alzano

Ritrovata dopo due ore a Ranica Momenti di apprensione, sabato mattina, ad Alzano Lombardo per una bimba di 9 anni che si era smarrita sulla pista ciclopedonale.

L’allarme è cessato prima di mezzogiorno quando la ragazzina è stata ritrovata sana e salva sulla ciclabile a Ranica. Sabato mattina verso le 10,15 un boliviano quarantenne di Ranica, ha denunciato ai carabinieri di Bergamo, di aver smarrito la figlia di anni 9. Il boliviano comunicava ai militari che la bimba stava percorrendo la pista ciclabile, che lambisce il Serio, sul tratto compreso tra i comuni di Ranica, Alzano e Nembro: la figlia pedalava in sella a una mountain-bike bianca e indossava una maglietta azzurra. Nonostante le immediate ricerche non era riuscito a trovarla, quindi si era rivolto ai carabinieri.

Immediatamente è scattato l’allarme e verso le 11,45 un agente ella polizia locale ha rintracciato la bambina sulla ciclabile in località «Le Piante» in via Guglielmo d’Alzano, al confine con Ranica. La ragazzina, impaurita, ha raccontato all’agente di aver sbagliato strada e quindi si era persa. La bimba è stata consegnata al papà.

