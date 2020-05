A passeggio nel bosco l’amara sorpresa

Scoperta discarica nel bosco a Castione Mucchi di copertoni di auto, bidoni di ferro e un vecchio fuoristrada ammassati in una valletta tra Lantana e il fontanino di Pora: la scoperta lunedì pomeriggio 4 maggio, mentre un giovane era a passeggio nel bosco nella prima uscita della fase 2.

«Un disastro – ha commentato Giovanni Migliorati che mentre era a passeggio con il suo cane nel bosco si è trovato davanti un ammasso di copertoni coperti un poco dalla vegetazione –. Il luogo non è di passaggio o vicino a sentieri, comunque è strano che nessuno abbia visto questa discarica: c’è anche una vecchia jeep che si trova lì da diversi anni. Anche i copertoni sono ricoperti in parte da terra e vegetazione, non è una cosa recente e la zona va bonificata». Il giovane ha segnalato la situazione al sindaco Angelo Migliorati: «Faremo un sopralluogo, cercheremo anche di capire di chi è il terreno e valuteremo come procedere».

