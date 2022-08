Addio «Gian», a 58 anni si è spento lo chef Maffi

Un grande chef e un amico sincero. Così viene ricordato Giovanbattista Maffi, per tutti «Gian», mancato prematuramente a soli 58 anni per malattia. Originario di Gazzaniga, Maffi era molto conosciuto a Fiorano al Serio, dove per anni ha gestito la Trattoria del Sole insieme alla moglie Fabiana. Ha lavorato anche al Piajo di Nembro ed è stato presidente dell’associazione degli artigiani e dei commercianti del paese, che lo ricordano come «cuoco di grande profilo e persona straordinaria. Ci mancherà la tua ricerca in cucina e il tuo desiderio di fare bene». Amici e clienti ricordano le risate e le «carbonate notturne» dopo la chiusura del ristorante, mentre l’associazione «La Vallata dei Libri Bambini» ricorda che «ha creduto molto al nostro festival, sponsorizzandolo e finanziandolo sin dall’inizio. Ha sempre organizzato il laboratorio di pasticceria per ragazzi e ha ospitato gli scrittori nel suo ristorante». I funerali venerdì 12 agosto alle 10 nella parrocchiale di Gazzaniga.