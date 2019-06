Albero «sospeso» a Dossello

Vigili del fuoco, intervento di 2 ore I Vigili del fuoco di Gazzaniga sono intervenuti intorno alle 9 di stamattina con un’autoscala per mettere in sicurezza la strada tra Dossello e Abbazia di Albino.

Una grosso albero «sospeso» sulla strada tra Dossello e Abbazia di Albino ha impegnato per un paio d’ore i Vigili del fuoco di Gazzaniga nella mattinata di lunedì 24 giugno. L’albero pericolante minacciava di ostruire la sede stradale e soprattutto di cadere rovinosamente creando incidenti o peggio feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9 e per due ore hanno lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata con un automezzo dotato di autoscala utilizzato proprio per operazioni di soccorso in particolari situazioni che richiedono il raggiungimento di edifici o strutture non raggiungibili con le normali attrezzature.

