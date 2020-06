Albino, brucia un deposito di attrezzi

Bombola del gas messa in sicurezza L’intervento ad Albino, in via Colle Sfanino, a partire dalle 3,10. Nessuno è rimasto ferito. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la zona compromessa.

I vigili del fuoco di Clusone, Gazzaniga e Bergamo sono intervenuti nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno ad Albino per l’incendio di un deposito di attrezzi, con la presenza di un «bombolone».

Un’altra immagine dell’incendio del capanno

