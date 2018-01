Albino, incidente in moto

Feriti due giovani di 17 anni È successo nella tarda serata di giovedì 25 gennaio: uno dei due feriti ricoverato in codice rosso.

Un giovane ferito in modo serio e trasportato in codice rosso al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo e uno in condizioni meno serie: è il bilancio dell’incidente che si è verificato nella tarda serata di giovedì 25 gennaio ad Abbazia di Albino. Protagonisti due giovani di 17 anni che viaggiavano a bordo della stessa moto: dalle prime ricostruzioni pare che siano andati a sbattere contro un ostacolo perdendo così il controllo del mezzo mentre percorrevano via Lunga all’altezza di via Tribulina.

