Albino, sportello di ascolto dei carabinieri

Aperto ogni primo mercoledì del mese Dalle 9 alle 10 in municipio. I cittadini potranno segnalare eventuali problemi oppure chiedere consigli sulla prevenzione di determinate tipologie di reato.

Un’ora di ascolto, ogni primo mercoledì del mese, per vivere più sicuri e segnalare eventuali criticità del territorio. Anche ad Albino, come in diversi altri Comuni della provincia, l’Arma dei carabinieri, per offrire un servizio sempre più rispondente alle esigenze e alle necessità dei cittadini, ha istituito un servizio di ascolto nel municipio di piazza Libertà. Qui i cittadini potranno recarsi per presentare problematiche di vario genere.

Tutti i primi mercoledì del mese dalle 9 alle 10 il comandante della stazione dei carabinieri di Albino, ma in qualche occasione sarà presente anche il comandante di Compagnia di Clusone, raccoglierà le istanze e i quesiti dei cittadini, fornendo consigli utili per prevenire i reati, in particolare i furti in appartamento o le varie tipologie di truffe. Inoltre tratterà, su richiesta, altre tematiche di particolare allarme sociale, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, etc. Il servizio di ascolto offre pertanto la possibilità, a chi lo desidera, di contattare i carabinieri anche al di fuori dei naturali presidi – che in ogni caso mantengono lo stesso orario di apertura al pubblico – allargando le possibilità di intervento ed incontro con l’Arma. Per accedere al servizio di ascolto e incontrare i carabinieri non serve alcuna particolare prenotazione, occorre semplicemente presentarsi in Comune ogni primo mercoledì del mese dalle 9 alle 10, rappresentando la personale esigenza, fermo restando la necessità di doversi recare presso il Comando Stazione per l’eventuale formalizzazione di atti (es. denunce, querele etc.).

Lo sportello di ascolto dei carabinieri in Comune sarà aperto ogni primo mercoledì del mese dalle ore 9 alle 10 nel Palazzo municipale (2° piano - Sala Giunta).

