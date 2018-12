Alzano, assalto all’alba in un bar

Ragazza in «ostaggio», via 14mila euro In due malviventi hanno aspettato la ragazza addetta all’apertura alle 5.30 del mattino di mercoledì 19 dicembre, l’hanno tenuta ferma mentre razziavano il locale.

Risveglio traumatico al «Non solo bar» di Alzano Lombardo, un locale preso di mira dai malviventi per la sesta volta in una decina d’anni. In questo caso alle 5,30, due malviventi con accento dell’Est Europa hanno atteso l’arrivo della ragazza addetta all’apertura, la figlia della titolare. L’hanno immobilizzata e rilasciata solo dopo aver portato via soldi, sigarette e gratta e vinci per un valore di quasi 14 mila euro.

