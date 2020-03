Alzano, il sindaco: «In attesa di indicazioni

ma rispettiamo le regole anti contagio»

«Siamo in attesa di ricevere le indicazioni del governo per eventuali nuove misure sui nostri territori. È una situazione di incertezza che certamente crea disagio: ma questo non ci deve distogliere dalla nostra missione principale, che è quella di contenere i contagi».