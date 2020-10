Alzano, salta la fiera di San Martino

Il sindaco: «Situazione sanitaria incerta» Coronavirus, l’annuncio del primo cittadino su Facebook: «Con grande rammarico quest’anno non si svolgerà né la tradizionale fiera di San Martino, né il collegato luna park. Speriamo di poter fare una festa doppia l’anno prossimo».

«Carissimi cittadini, l’incerta situazione sanitaria che stiamo vivendo e il periodo stagionale in cui San Martino ricade (notoriamente portatore di virus influenzali), sconsigliano ogni possibile forma di assembramento o comunque ogni possibile occasione di contagio da covid-19. Pertanto, seppur con grande rammarico, quest’anno non si svolgerà né la tradizionale fiera di San Martino, né il collegato luna park». A scriverlo su Facebook è Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo, uno dei centri che ha pagato il prezzo più alto nell’emergenza Covid.

In paese ogni anno l’11 novembre si tiene la fiera del patrono, ma quest’anno non sarà così. «Il fragile equilibrio che siamo tutti chiamati a garantire - si legge nel post del sindaco - impone la massima prudenza e quindi dei sacrifici, che siamo certi tutti sapranno comprendere e condividere. Ciò non significa che non si svolgeranno eventi nei prossimi mesi, ma per evidenti ragioni sanitarie, vanno senz’altro evitati quelli che fondano la propria caratterizzazione proprio sul grande richiamo di pubblico (anche da fuori paese) e quindi sull’affollamento, com’è notoriamente la fiera di San Martino. L’invito è quello di vivere comunque il paese non tralasciando la passeggiata per le vie della città, che in quei giorni saranno illuminate a festa e frequentando le nostre belle attività commerciali, sempre ricche di occasioni di acquisto e di ottima qualità».

«Ringraziamo a nome della città - conclude - gli operatori del commercio ambulante e i nostri storici operatori delle giostre, che seppur con un grandissimo sacrificio, hanno accolto questa difficile scelta con grande senso di responsabilità. Festeggeremo il nostro amato Santo Patrono con sobrietà, anche con qualche piccola novità per il paese, ma con rinnovato entusiasmo e con la speranza che il prossimo anno potremo fare una festa doppia, liberi da questo maledetto virus! W Alzano sempre!».

