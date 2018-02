Ancora i misteriosi boati in Valle Seriana

Allarme a Clusone, ma non è un sisma Si è ripetuto mercoledì, in Alta Valle Seriana, il fenomeno dei boati sotterranei che mettono in allarme le popolazioni delle zone in cui si verificano e che pongono ogni volta il problema delle cause, a tutt’oggi misteriose, che ne sono all’origine.

Due mesi fa i boati furono registrati in quel di Cerete, due giorni fa sono stati segnalato a Clusone, nella zona della Spessa, al confine con Rovetta. Erano le 23.30 circa quando chi era ancora sveglio ha sentito distintamente il rumore sordo sotterraneo non accompagnato da vibrazioni telluriche. «Un boato forte, che non si è ripetuto – ha raccontato Battistina Trussardi che abita in via Gaetano Sacchini – e che sembrava provenire dalla zona della Conca Verde, ma privo di movimenti sussultori come avviene con il terremoto. Ci siamo anche spaventati un po’ e ci sono venuti in mente episodi analoghi accaduti qualche mese fa».

