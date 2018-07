Annega in vacanza a Sestri Levante

Muore frate 63enne di Clusone Era in villeggiatura a Sestri Levante ed è morto annegato, in mare, probabilmente per un malore.

Si tratta di padre Giacomo Baretti, frate di 63 anni: era in vacanza in Liguria da solo un giorno, arrivato nella località balneare lunedì 23 luglio. Il bergamasco, originario di Clusone, era ospite del convento dei frati Cappuccini. Martedì il 63enne era andato a fare una nuotata ma non era più tornato: a rinvenire il 63enne privo di vita sono stati alcuni bagnini degli stabilimenti balneari della zona, che si sono subito lanciati in mare per soccorrerlo.

