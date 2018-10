Appello ai sindaci della Val Seriana

«Non rassegnatevi: fate ancora ricorso» Incontro semideserto del Comitato che chiede di opporsi in Consiglio di Stato allo stop della Maternità. La Giunta regionale stanzia 575.000 euro per l’ospedale.

La chiusura, venerdì scorso, del punto nascita dell’ospedale «Antonio Locatelli» di Piario ha lasciato tanta amarezza. Si può continuare a combattere per salvarlo? E se sì, quali sono i prossimi step? Oppure bisogna lottare per ottenere nuovi servizi? Questi i temi in discussione lunedì sera a Rovetta, durante l’incontro organizzato dal comitato «Piario non si tocca», qualche ora prima che la Giunta regionale deliberasse, martedì, lo stanziamento di 575.000 euro per il progetto di riorganizzazione dell’attività del presidio ospedaliero rimasto orfano della Maternità.

