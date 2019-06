Aprono le cascate del Serio, sos viabilità

«Lavori in strada, si rischiano code» Domenica 16 giugno al via la nuova stagione. Ma sulla Provinciale 49 da e per Valbondione si procede ancora a senso unico alternato a causa di una frana. Il sindaco ha chiesto rinforzi per gestire la circolazione, ma la Provincia: «Non abbiamo personale».

Domenica 16 giugno dalle 11 alle 11,30 le cascate del Serio daranno spettacolo con la prima apertura della stagione. Per l’occasione si prevede, come sempre, l’afflusso in alta Valle Seriana di centinaia di autoveicoli. Per i quali si potrebbe presentare qualche difficoltà subito dopo il Ponte delle Seghe. Qui, dopo la frana che ha investito la Provinciale 49 per e da Valbondione, a causa dei lavori ora in atto per la messa in sicurezza del versante franato, si passa ancora a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e questo potrebbe creare la formazione di lunghe code. Il neosindaco di Valbondione, Romina Riccardi, ha chiesto alla Provincia l’invio di personale per gestire la viabilità, ma da Via Tasso hanno risposto di non avere operatori disponibili.

