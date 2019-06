Ardesio, auto fa retromarcia

Travolto un bimbo di 10 anni Trasportato con l’Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. L’incidente in via XXV Aprile.

Un bimbo di 10 anni è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nella mattinata di mercoledì 12 giugno con l’Elisoccorso. Il ragazzino è stato travolto da un’auto in manovra mentre stava camminando in via XXV Aprile, nella zona centrale di Ardesio. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e sul posto sono intervenuti subito l’ambulanza della Croce Blu di Gromo e l’Elisoccorso. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente: dalle prime testimonianze raccolte sul posto pare che una ragazza abbia fatto manovra in retromarcia e abbia travolto il bambino.

