Volo di 8 metri, poi l’auto si ribalta: due feriti ad Albino, una ragazza è grave Schianto nella tarda serata di sabato 3 aprile ad Albino, in via Pradella. Due i giovani feriti, per una ragazza la prognosi è riservata all’ospedale di Bergamo.

Incidente stradale nella tarda serata di sabato 3 aprile ad Albino: un’auto con due persone a bordo si è ribaltata. Verso le 23,30, secondo le prime informazioni raccolte, la macchina stava percorrendo via Pradella, nella zona del rondò per Vall’Alta, quando per cause da accertare ha urtato uno spartitraffico, ha abbattuto in cartello stradale e si è ribaltata fuori strada.

L’incidente ad Albino

(Foto by Corna)

A bordo due giovani – ragazzo e ragazza, entrambi ventenni – che sono rimasti feriti: la ragazza è stata trasferita all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche, la sua prognosi è riservata. I primi ad accorrere sono stai i residenti della zona che hanno dato l’allarme e hanno cercato di assistere i due giovani in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto le ambulanze 118, con l’elisoccorso e i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Ad intervenire I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga: secondo le prime informazioni raccolte, la vettura ha fatto un volo di circa 8 metri per poi ribaltarsi su un fianco. La zona è stata bonificata e messa in sicurezza.

