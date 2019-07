Auto senza freno a mano a Castione

Grande paura per un 61enne L’uomo si stava infilando gli scarponi su una panchina e si è buttato a terra per schivare l’impatto: «Grande spavento».

Non è chiaro se l’auto si sia spostata per un guasto o perchè la conducente, milanese, si sia dimenticata di tirare il freno a mano. Sabato a mezzogiorno a Castione della Presolana, sulla pista panoramica Scanapà, una Fiat è scivolata lungo la discesa finendo contro una panchina e rischiando di investire un 61enne di Soncino. «Mio padre era seduto sulla panchina per infilarsi gli scarponi mentre mia madre si era già avviata – racconta la figlia –. All’improvviso papà ha sentito una grande botta e si è buttato a terra per schivare l’auto. Sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza che l’ha portato all’ospedale di Piario: nulla di rotto, solo tanto dolore alla caviglia e al collo oltre al grandissimo spavento».

