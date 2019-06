Basset hound cade in un dirupo

Vall’Alta, recuperato dai vigili del fuoco È illeso il cane che è caduto domenica 16 giugno in un dirupo a Albino e recuperato grazie all’intervento dei Vigili del fuoco.

È stato riconsegnato alla proprietaria un cane di razza basset hound che era caduto in un dirupo domenica 16 giugno nella frazione Vall’Alta di Albino in via Papa Giovanni. Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta e dopo qualche minuto ha recuperato il cane, illeso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA