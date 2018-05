Bloccati dal fiume Serio in piena

Vigili del fuoco salvano quattro giovani Stavano facendo un giro su un isolotto, quando sono rimasti sorpreso dall’ondata. L’acqua si è alzata all’improvviso per il maltempo. Intervenuti i nuclei Saf anche da Milano.

Una camminata su un isolotto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo, che poteva trasformarsi in tragedia: in quattro, due giovani donne di 26 e 33 anni e due uomini di 29 e 235 anni avevano d deciso, visto il caldo della giornata, di trascorrere la domenica su sull’isolotto di fronte alla zona delle piscine di Alzano: il nubifragio che si è abbattuto sulla Bergamasca tra le 18 e le 19 di domenica li ha sorpresi, e con la pioggia battente il Serio si è «gonfiato» in pochissimo tempo. Pare che la corrente li abbia letteralmente travolti, trascinandoli nel Serio. Sul posto, dal comando di Bergamo, è stato immediatamente inviato un equipaggio dei vigili del fuoco, mentre una’altra squadra del nucleo sommozzatori è arrivata da Milano.

