Bratto, malore per un villeggiante: muore in albergo durante le vacanze

Un malore mentre era in vacanza a Bratto: un villeggiante del Milanese, che da diversi anni, trascorreva le vacanze in montagna a Castione della Presolana, si è sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì 18 agosto in un albergo della località turistica. A dare l’allarme agli albergatori è stata la moglie del novantenne: i soccorsi attivati nella prima mattina di giovedì però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo era conosciuto e apprezzato dal personale dell’hotel.