Brucia un’auto, alte le fiamme

Rogo sulla ex 671 a Nembro Le fiamme sono molto alte e sono visibili a distanza: a bruciare una vettura in direzione di Nembro, sulla ex 671.

Auto a metano in fiamme a Nembro sulla ex strada provinciale 671, in direzione del paese: le fiamme sono molto alte e sono visibili a distanza. Anche il fumo è molto intenso. A bruciare una macchina intorno alle 21 di domenica 26 maggio: sul posto i vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti, sulla strada la viabilità è rallentata.

