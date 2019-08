Brutta caduta per una bimba di 6 anni

Rovetta, portata in ospedale Momenti di paura al parco di Rovetta in via Fantoni per una bimba che è caduta e si è fatta male a un braccio.

Momenti di apprensione per la famiglia di una bimba di 6 anni che nel pomeriggio di giovedì 15 agosto, all’interno del parco di via Fantoni a Rovetta, è caduta malamente sembra da un’altalena. La piccola, dolorante a un braccio, è stata soccorsa con l’ambulanza ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA